油塘蔚藍東岸首批138伙　折實均價1.77萬　開放式最平售489萬起

內房五礦地產（230）發展的油塘崇信街蔚藍東岸，今日公布首張價單，提供138伙，涵蓋開放式至三房戶，扣除最高20%樓價優惠後，折實售價由489.53萬至1,525.112萬元，開放式單位「五球」有找。而首批單位折實平均呎價17,688元，亦較兩年前同區新盤低逾一成。

首批折實均價17688元 下周末開售

五礦地產營銷及市務總監方俊表示，首批單位折實平均呎價為17,688元，認為定價水平較同區樓盤低三成，料未來有加價空間。他又指，料下周末展開首輪銷售。蔚藍東岸設於觀塘道亞太中心的示範單位即日起接受意向登記。

折實呎價最低1.59萬 低於同區二手

參考首批單位分布在3及5座，涉及138伙，佔全盤單位總數688伙的兩成，涵蓋開放式至三房戶，實用面積由271至798平方呎，價單售價介乎611.92萬至1,906.39萬元，價單呎價19,955至25,693元，扣除最高20%樓價優惠後，折實售價由489.53萬至1,525.112萬元，折實呎價15,964至20,554元。

入場單位為第3座5樓J室，實用面積271平方呎，屬開放式戶，折實售價約489.53萬元，呎價18,064元；最貴單位為第5座18樓A室，實用面積798方呎，折實售價約1,524.11萬元，呎價19,112元。

↓蔚藍東岸示範單位圖輯↓

+ 6 + 6 + 6

較兩年前同區海傲灣平11%

參考附近的新盤，由宏安地產（1243）及旭輝集團發展的曦臺，去年3月推出首批單位，折實平均呎價為17,578元，與蔚藍東岸相若。而九建（0034）海傲灣2018年推出首批單位，當時首批折實均價19,913元，蔚藍東岸較之平11%。

而今年年中會德豐推出的茶果嶺KOKO HILLS，首批折實均價19,995元，蔚藍東岸較之平近12%。若然參考啟德新盤的價格，蔚藍東岸就更見低水，如去年推售的尚‧珒溋及嘉峯匯，首批單位均價皆超越兩萬元水平。

四年前以每呎地價7068元奪地皮

至於二手方面，2006年入伙的鯉灣天下，10月份平均成交呎價約16,850元，藍田匯景花園則為16,000元，較部分蔚藍東岸的單位呎價為高。

蔚藍東岸算是五礦地產在本港打響頭炮的「省招牌作」，項目位處油塘崇信街18號，地皮由五礦地產於2016年以40億元擊敗多間發展商奪得，當時每呎樓面地價約7,068元，較估值上限高出逾四成，創下當時東九龍新高，亦較同區海傲灣高出逾四成。