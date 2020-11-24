新冠肺炎｜財務達人提早五年退租油麻地酒店　恐需賠8500萬

肺炎疫情反覆肆虐，全球各地通關無期，旅遊業幾近停滯，旅客絕跡，酒店生意首當其衝。有近年大搞酒店及工廈「租上租」生意的理財導師，去年租用油尖旺一幢涉及72間客房的小型酒店作投資，打算重操「租上租」故技，惟不敵疫情，近月決定提早五年退租，以尚餘的租約期計算，若然業主要求「賠足全數」，估計將涉及賠償超過8,500萬元。

早在疫情之前，本港的酒店物業不乏投資者垂青。資料顯示，上述油麻地彌敦道473至473A號全幢酒店，去年9月起由皇廷酒店集團有限公司（THE ROYAL EMPIRE HOTELGROUP LIMITED）承租全幢，並簽下長達六年的租約，首三年月租為130萬元，隨後三年月租增加至149.5萬元，完成六年租約期後，更可續租四年。

理財導師 錢滾錢月賺數十萬

據土地註冊處資料，皇廷酒店集團的公司董事包括范俊儉等。其中，范俊儉（人稱尖SIR）、為一名理財導師。他曾於2019年中接受傳媒訪問，介紹其錢滾錢、租上租的生意方法，每月獲取數十萬元的被動收入，更透露自己在40歲時退休，成功達成財務自由，故外界亦稱他為財務達人。

酒店租期六年 月租130萬

惟據了解，皇廷酒店集團在今年9月中，已提早五年與業主簽下退租協議，即僅履行租期一年，以餘下尚未履行的租約期計算，以首三年每月月租130萬元、及後三年月租149.5萬元計、即現餘下五年涉及的租金支出高達逾8,500萬元。不過，最終實際賠償金額，需視乎業主與租客之間協商。

就現場所見，該酒店近日已暫停營業，地下大門入口被鎖上，並放設圍欄，而大堂內未有職員當值，但有工人在搬運物件。

翻查資料，上述酒店的業主為⾄堅有限公司，於2012年3月零售高峰期時購入全幢，其公司董事包括許汝成及李嘉怡，業主公司地址與銀寶物業按揭相同，當時成交價為2.55億元，以酒店提供72間房間計，相等於每間房間價值約354萬元。

業主原本以每月租金130萬元租出物業，可享有回報達6.1厘，惟租出至今僅一年，租客便提早退租。

佐敦廟街酒店提早三年退租離場

疫情下，范俊儉或相關人士並非首次「退租」離場，翻查資料，范氏等人於今年4月份亦退租佐敦廟街129至131號酒店，提早三年離場，尚未履行的租約期所涉及總租金大約897萬元。

該酒店由范氏等人在2018年7月以23萬元承租，並改名為巴黎酒店，樓高18層，提供37間房間，涉及樓面約11,223平方呎，租約期由2018年8月初至2023年7月底。