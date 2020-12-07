名人舖市｜陳慧琳加連威老道舖叫租7.5萬　經理人鍾珍減租三成

有「隱形舖后」之稱的藝人陳慧琳（Kelly），不時低調投資物業，以父親陳崇偉或海外公司的名義購入不少舖位。其中，由陳慧琳或相關人士在2019年買入的尖沙咀加連威老道，現以7.5萬元叫租，較兩年前租價跌一成。

原由台式飲品店7.5萬元租用

該加連威老道雙號A及B地舖，面積約1,400平方呎，由陳慧琳或相關人士在2019年以約6,800萬元購入。其中，B舖原由台式飲品店以每月7.5萬元租用，不過，由於疫情致生意大受影響，該舖位於今年1月已交吉，一直丟空，並以7.5萬元放租中，跟舊租金一樣，不過較前年7月時裝店承租的租金約8.5萬元，回落12%或1,000元。A號店則由內衣店承租。

此外，陳慧琳或與相關人士亦在2011年，以4,900萬元購入荃灣眾安街單號地舖，面積約1,200平方呎，並自2013年起一直由港式茶餐廳承租，現時月租12.5萬元。對上一間租戶則為燒味店，在2011年以每月10萬元租用。

經理人鍾珍加連威老道地舖減租三成

而其合作多年的經理人鍾珍亦有投資物業。她與友人於2003年以3,180萬元買入加連威老道雙號地舖，面積約2,000平方呎。據了解，該店的租金在2018年為26萬元，不過，早前已下調三成至18萬元，現時由外國連鎖女裝品牌6IXTY8IGHT 以每月18萬元承租，租期至下年5月。

加連威老道雙號地下，現時由外國連鎖女裝品牌6IXTY8IGHT 以每月18萬元承租。（黃皓琳攝）

有區內代理透露，加連威老道的吉舖多達20多間，業主紛紛減租三成至一半。其中，有韓國護膚品牌Innisfree，原以每月月租43萬元承租30號A舖，在8月已選擇棄租。該店現叫租30萬元，及以15萬元招短租，惟一直無人問津。