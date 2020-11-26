差估署10月樓價指數報380.9點　按月跌0.57%　首十個月僅累升0.4%

據差餉物業估價署最新數據，10月份私人住宅單位售價指數報380.9點，較9月份的383.1點，按月回落0.57%。而今年首十個月樓價指數累積升幅收窄至僅0.45%，若與去年5月份的歷史高位396.9點比較，樓價則累跌4.03%。上述數字尚未反映第四波疫情的影響。

而按單位類別劃分，豪宅最傷，實用面積1,722平方呎或以上的E類單位，10月份樓價指數報295.1點，按月下跌3.9%。

陳海潮：12月樓價指數跌幅恐擴大

利嘉閣地產研究部主管陳海潮指，10月份的售價指數主要反映9月下旬及10月上旬的實際市況，當時第四波疫情尚未爆發，確診宗數屬低位，且新盤市場活躍。

陳海潮續稱，預期11月份指數在平穩中略為偏軟，單月跌幅或收窄至0.3%左右。不過第四波疫情在本月中下旬基本確認爆發，加上10月下旬的國泰大裁員延伸憂慮，故計及登記數字滯後因素後，12月份的樓價指數跌幅恐擴大至1%或以上。

他續指，突如其來的第四波疫情爆發拖累，原先預期第四季樓價可升3%的預測，將修訂為下跌逾1.5%，並以此推算，全年樓價最終恐微跌近1%。

首十個月私樓租金累跌5.5%

住宅租金方面，10月份整體私宅租金指數報179.3點，按月輕微回落不足0.1%，惟按年則下挫7.3%。而今年首10個月租金指數亦累積下調5.5%。