差估署8月樓價指數再挫1.1%　連跌兩個月　大單位最傷

樓市走勢呈下跌趨勢，各類住宅單位售價指數報跌。據差餉物業估價署資料，截至今年8月份，私人住宅單位售價指數報380.6點，按月下跌約1.1%，連跌兩個月，亦屬近6個月最大的跌幅。

總結今年首8個月，售價指數升幅收窄至只有0.37%，若與去年5月份歷史高位396.9點比較，樓價則累跌4.10%。

以單位面積劃分，實用面積1,722方呎或以上的E類大型單位，8月售價指數報309.2點，按月挫約2.1%，為按月跌幅最多的類別。

至於面積753至1,076方呎及面積431至752方呎的C類及B類單位，其售價指數分別按月下跌1.5%及1.2%，按年則分別挫4.4%及1.3%。而面積431方呎以下的A類單位，8月份售價指數報423.2點，按月跌0.7%，按年則累挫2.1%。

疫情反覆 樓價恐再跌3%

另外，租金走勢方面，8月份整體住宅租金指數報181.7點，按月上漲約0.39%，已連升3個月，按年則跌約9.2%。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，承接第三波疫情爆發，官方樓價指數連跌兩月，他相信，隨著9月份疫情轉緩，樓價於9月及10月可相繼先止跌、再回升。不過，若疫情反覆，甚至爆發第四波，則樓價恐受壓再跌3%。