豪宅傳奇｜山頂天比高曾淪銀主　歷任業主顯赫　獲星爺垂青變金蛋

影星周星馳（星爺）遭前女友于文鳳追7,000萬元投資分紅案，近日在法庭開審，令周星馳本人、以至其山頂大宅「天比高」再度成為城中焦點。說到超級豪宅天比高，可謂充滿傳奇，除被周星馳視作為「Dream House」，一直保留作自用外，該屋地在過去三十年來數度易手，業主身份及遭遇也相當富戲劇性。

前業主包括滙豐大班、八佰伴總裁

山頂普樂道10至18號屋地（前稱天比高），位處於太平山之巔，佔地面積近4.4萬平方呎，能飽覽維港兩岸景色，有「亞洲第一豪宅」之稱。物業原先為滙豐銀行的大班屋，多任滙豐主席均曾擇居於此。

及至九十年代初，滙豐以約8,500萬元將物業售予八百伴總裁和田一夫，但後來因為生意不景，八佰伴倒閉兼破產，和田一夫將物業以當時的天價3.7億元轉售予明珠興業創辨人黃坤，並將之命名為天比高。

沙士後3.2億購入 十年間套現14.5億

惟其後遇上金融風暴，樓價暴跌，黃坤陷入財困，物業最終淪為銀主盤。至2004年沙士之後，當時發展商投地意欲低迷，周星馳「爆冷」以3.2億元投得天比高地皮，並引入菱電合作發展，將地皮重建為四間獨立屋。每間獨立屋樓高四層半，建築面積由7,500至8,000多平方呎不等，並設有詛逾5,000平方呎的花園及泳池。

其中三間獨立屋在2009至2011年間成功售出，作價分別由3億至8億元不等，合共套現14.5億元，其中一名買家為成都富豪徐穗宣。而周星馳本人則保留12號大屋作自用，現已抵押予銀行，保守估計其市值約11億元。

九十年代涉足樓市 屢屢短炒獲利

事實上，周星馳向來投資有道，九十年代開始涉足樓市，屢屢短炒獲利。如1992年以2,380萬元購入半山梅苑複式戶，半年後易手帳面大賺300萬元。1993年又斥約5,000萬元購入淺水灣怡峰兩伙複式戶，三年後售出，帳面賺約2,200萬元。

1996年他又以8,380萬元購入普樂道7號大屋作為自住，一直至2006年以約1.17億元售出，帳面賺約3,320萬元。及後，他亦曾購入大埔比華利山別墅三幢洋房等其他物業。