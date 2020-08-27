前特首梁振英鄰居2億沽山頂裕熙園洋房　較8年前跌價一成

山頂超級豪宅錄大刁，市場消息透露，山頂貝璐道裕熙園一幢洋房，實用面積3,436方呎，新近透過買賣公司形式以約2億元易手，成交呎價約58,207元。據悉，上址去年4月份曾叫價2.68億元放售，即一年多大幅減價約6,800萬元或25%。

資料顯示，原業主於2000年以約4,280萬元購入上述物業，即持貨20年帳面仍然大幅升值3.67倍。

據了解，裕熙園僅提供5幢洋房，但業主均為知名人士，如A號及B號洋房由全國政協副主席、前特首梁振英持有。而E號洋房則由周啟邦夫人譚月清的媳婦黃泳霖，於2012年以2.2億元購入，面積同為3,436方呎，當時實用呎價約64,028元。

事隔8年屋苑再錄二手成交，但新成交價較8年前的造價相差2,000萬元、即回落約一成。撇除E號洋房屬單邊位置等優勢，反映期內屋苑的樓價未有漲幅。

山頂貝璐道裕熙園（紅箭嘴所示）事隔8年再錄得矚目洋房成交。

香島道40號洋房3億沽 實呎逾9.5萬

另有消息指出，深水灣香島道40號一幢洋房，實用面積3,148方呎，早前叫價3.9億元，新近以約3億元易手，成交呎價高達95,299元。原業主於2005年以1.48億元購入上址。