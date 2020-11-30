新冠肺炎｜限聚令再收緊　新盤展銷廳周三起限2人一組

政府今日（30日）宣佈本周三（12月2日）起再收緊限聚令，由目前4人收緊至2人。最近推售中的新盤，包括柏傲莊II 、本木等，其示範單位及展銷廳亦因而需作出新的安排。

新世界柏傲莊II 最新安排

新世界發展（0017）與港鐵（0066）旗下的大圍站上蓋柏傲莊II 展銷廳及示範單位，由周三起，參觀人數將由原先4人一組，改為2人一組。參觀人士須於物業官方網站登記預約參觀，並於入場時出示二維碼（QR code）核實身份。

發展商亦會增加人手作人潮管制及定時消毒清潔。而在展銷廳及排隊等候區範圍內，亦限制每組客人不得多於2人，所有人士需通過體溫檢測，並必須配戴口罩及填報電子健康申報表。

恒地本木最新安排

恒地（0012）旗下佐敦德成街單幢盤本木，由周三起，售樓處每組參觀客人，包括準買家及代理的上限，由4人調整至2人。所有人士如進入售樓處，需通過體溫檢測，並必須配戴口罩。

售樓處設有屏風分隔，每張檯限坐2人，檯與檯之間保持1.5米距離。

五礦地產蔚藍東岸最新安排

五礦地產（0230）旗下油塘蔚藍東岸，銷售中心亦會限2人一組（包括地產代理）到場參觀，每一組客人更要保持最少1.5米的社交距離。

所有人士均需配載口罩及進行體溫測試，如人流過多，將會暫停開放銷售中心，以保持室內有適當社交距離。

香港小輪帝御．星濤最新安排

香港小輪（0050）及帝國集團發展的屯門帝御．星濤的展銷中心由周三起會加强現場的人流控制，安排每組準買家連同代理，人數上限為2人。

排隊時，每組客人之間保持不少於1.5米的距離。

保利置業瑧譽最新安排

保利置業（0119）旗下青山灣低密度洋房項目瑧譽，一直安排每組客人以獨立時段參觀，同一時段只招待一組客人。隨二人限聚令實施，各檯客人亦需以２人一組參觀，每組距離亦必需維持至少1.5米。

客人到場時，需先量度體溫及消毒雙手。