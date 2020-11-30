新冠肺炎│地產代理將安排客人分組睇樓　人數不超過2人

政府指新一波疫情非常嚴峻，周三起將重推2人限聚令，為期兩周。部分地產代理公司表示，收緊抗疫措施，相信對物業市場運作較具影響，睇樓活動亦料受到阻礙。

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，防疫措施再次收緊，聚集人數減至2人對睇樓量有一定程度的影響。他指出，公司代理會遵守最新防疫措施的要求，若然同時有兩名客人一起睇樓，會分開為兩組人，各安排一名地產代理陪同客人睇樓，人數不會超過2人。

後勤員工分組輪班在家工作

此外，他指出，由本周一起，該公司將再次安排總行後勤員工分組輪班在家工作，減低因外出而感染病毒的風險。

至於中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，集團發通告提醒同事需加強注意防疫意識，進行一手銷售時，須遵循發展商安排及政府新頒布的防疫措施。而二手方面，中原地產所有分行將加強每日清潔，並要求所有進出分行人士(包括員工及客戶)必須佩戴口罩、量度體溫及以酒精搓手液清潔雙手。各分行門外已放置消毒地毯，並定時消毒。二手睇樓及簽約安排，則須遵循政府防疫新措施。

料限聚令擴闊二手業主議價空間

陳永傑指，限聚令相信會影響睇樓活動，料二手業主會因而擴闊議價空間，12月二手市場將價跌量升，因應疫情及限聚令，陳永傑修正早前樓價至年底前上升2%的預測，料12月樓價僅平穩發展。