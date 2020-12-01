舖王損手｜鄧成波3.51億蝕沽豉油街地盤　亞洲聯合基建接貨

近年積極放售物業的舖王鄧成波家族，新近沽出旺角豉油街61至67號地盤，成交價約3.51億元，較兩年前的購入價約3.86億元，帳面蝕約3,500萬元，蝕幅近一成。新買家為亞洲聯合基建（0711）旗下公司。

持貨兩年帳面蝕3500萬元

上述地盤由鄧成波家族持有，於今年8月份委託代理推售，當時預計市值約4.5億元。地盤面積約3,534平方呎，為單邊住宅（甲類）地皮，已獲批建築圖則，可重建成一幢23層高、總批則面積約31,807平方呎之商住大廈，望豉油街、黑布街及洗衣街三面景觀。

翻查資料，上述地盤由舖王鄧成波家族於2018年以逾3.86億元透過強制拍賣統一業權，惟持貨兩年，現以約3.51億元沽出，不單止較今年中的市值低22%，亦較當年購入價低一成。以重建後的樓面計算，現每呎樓面地價約1.1萬元。

三個月內三度沽貨 套現逾10億

參考鄧氏家族近月頻頻出貨，如上月向樂風集團出售太子基隆街1至7號物業的全部業權，涉資約3.47億元。而10月份則以約3.2億元售出筲箕灣道407至409號筲箕灣中心地下29至31、63、64號舖及一樓舖位，即已故慈善伶王新馬師曾鄧永祥開辦的楚留香酒樓舊址。連同最新成交個案，合共套現逾10億元。