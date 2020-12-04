城規申請｜九龍城基督書院舊址申建9層綜合大樓　供教學宗教用途

在上世紀50年代創立的九龍城基督書院舊址（即現時的基石進修中心)，其業主九龍城基督徒會近日向城規會申請將物業重建，由3層改為發展成一幢9層高的綜合大樓，且配合「一地多用」，將提供宗教、補習學校、長者學堂及興趣班等用途。

資料顯示，上述位置地盤面積約6,863平方呎，計劃以地積比率6.6倍重建發展，料可建樓面面積約45,296平方呎，較現時的2萬多平方呎樓面多一倍，並建議把建築物高度限制，由現時3層改爲主水平基準上45米。

申請人指出，政府施政報告和施政綱領推動「一地多用」發展模式，而在是次重建方案中，計劃把較低的樓層將作宗教用途，而較高的樓層則作為學校。當中，1樓將用作為宗教用途和崇拜，2樓和3樓將用作重設現有的補習學校。4樓和5樓將分別用作為長者學堂及舉辦興趣班。而6樓則設有一個供學校和宗教目的使用的禮堂，淨空高度為4.9米。

配合政府「一地多用」發展模式

至於輔助性質的辦公室將設於7樓和8樓，其中7樓將提供兩個社區會議室，8樓則提供一個額外的會議室。申請人指出，受高度限制下，現時3層建築物空間令其服務已達到飽和點，無法進一步擴展。

翻查資料，基督書院過往有不少明星校友，如歌手許志安、現任南區區議會議員彭卓棋等。