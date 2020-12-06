十大屋苑周末錄19宗成交　成交量創6周新高

中原地產十大屋苑在剛過去周末錄得19宗成交，較上周末15宗增加4宗或26.7%，連升兩星期，成交量創6周新高，本周「零成交」屋苑錄兩個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，第四波疫情轉差，市民留家抗疫，令睇樓量驟降。過去一年疫情反覆，嚴重打擊經濟，睇樓人流亦大大減少，業主持貨信心轉弱，有業主願意減價沽貨，減價幅度介乎1至5%，即吸引用家承接，疫情下二手樓市呈價跌量升局面。

海怡半島周末錄兩宗成交 其中一宗帳面獲利逾1.5倍

港島區方面，中原地產海怡西翼第二分行首席分區營業經理盧鏡豪表示，海怡半島周末錄得2宗成交。中原促成成交單位為海怡半島21座高層H室，實用面積879平方呎，建築面積1,107平方呎，3房及多用途房間隔，望單邊全海景。業主叫價1,800萬元，放盤近半年，叫價一直企硬，直至上星期同類單位以1,668萬元成交，業主才接受現實，作出讓步，最終以1620萬元將單位易手，折合平均實用呎價18,430元。原業主於2007年5月以605萬元買入單位，持貨13年，帳面獲利1,015萬元，單位升值168%。

九龍區方面，中原地產麗港城分區營業經理洪金興表示，麗港城周末錄得3宗成交，中原促成成交單位為麗港城31座中層B室，實用面積517平方呎，2房間隔，望園景。業主以788萬元將單位易手，折合平均實用呎價15,242元。原業主於1997年11月以458.8萬元買入單位，持貨23年，帳面獲利329.2 萬元，單位升值72%。

新都城周末暫錄得1宗成交 持貨15年帳面獲利近3倍

中原地產將軍澳都會駅第二分行分行經理朱家安表示， 新都城周末暫錄得1宗成交。分行促成成交單位為新都城1期1座低層H室，實用面積526平方呎，建築面積732平方呎，3房套間隔，望開揚園景。業主叫價828萬元，最終以773萬元將單位易手，折合平均實用呎價14696元，創同類近期新低成交價。買家屬於區內上車客。原業主於2005年3月以208萬元買入單位，持貨15年，帳面獲利565萬元，單位升值272%。

新界區方面，中原地產沙田第一城分區營業經理侯惠良表示，中原促成成交單位為沙田第一城49座高層B室，實用面積284平方呎，建築面積395平方呎，2房間隔，業主以536萬元將單位易手，折合平均實用呎價18873元。原業主於2017年4月以410萬元買入單位，持貨3年，帳面獲利126萬元，單位升值31%。