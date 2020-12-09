中原交棒｜施永青明年1月1日轉任顧問　無為而治理念將調整

中原地產創辦人兼主席施永青向本報表示，明年1月1日正式交捧，不再參與集團內部行政及決策工作，但會保留顧問的職位，只提供參考性建議。他表示自己年紀大、體力轉差，思想守舊，坦言「唔想霸住個位」。

施永青昨日在集團內部通訊文件中，以「補短板、追差距、保盈利、爭市場」為題，透露集團明年部署，以及自己交棒一事。

施氏回覆《香港01》查詢時指，該文章是針對整個集團的發展，集團在內地市場曾經取得領導地位，不過目前已經明顯落後，更認為集團在應用科技及大數據方面表現較弱，目前難以重奪領先地位，暫時僅爭取到生存空間。

集團應用科技及大數據表現較弱

他又表示，過去個人一直主張「無為而治」的管理方法，各個城市或各個管理層也表現不俗，「做得幾開心」。但在大數據時代，他認為要重整公司、統一公司，因此其「無為而治」的主張，將會有所調整。

不過他指出，目前集團業務遍布30多個城市，接近5萬名員工，要重整集團並不容易，又指內部各個山頭也有概得利益，相信要花多一點時間。

施永青在過去數年一直部署接班事宜。左起施慧勤、施永青、施俊嶸

過去數年部署接班 兒子施俊嶸5月擔當行政總裁

事實上，過去數年施永青一直部署接班事宜，如在2018年安排兒子施俊嶸出任中原集團副主席，而女兒施慧勤則委任為利嘉閣及中原集團子公司的主席。而在今年5月份施俊嶸更出任中原集團行政總裁一職。