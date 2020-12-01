專訪｜施永青料樓價升租金跌　難評明年可被看好資產類別

疫情持續大半年，本港樓價似跌非跌。中原老闆施永青接受訪問時說，本港寫字樓、鋪位和住宅租金料會隨需求下降而回落，但各國增加貨幣供應，加上內地人鍾情港樓，本港樓價仍有可能上升。

施永青說，如果香港未找到新的定位或經濟角色，樓宇使用價值會蒸發，租金很大機會回落，如地鋪少了消費者，賣不出產品，租金難企穩。寫字樓方面，他指美國對中國的制約，反令香港金融業受益（因中概股回流），惟他認為美國只因顧慮現在制裁香港會傷及自己，最終仍不希望香港能填補大陸金融業的不足，若果本港金融業受損，寫字樓租金亦會下跌。至於住宅因失業、工資上升慢、外國工作人員減少、香港人移民，使用價值也會下跌。

但是，他認為香港的樓價還有機會上升，因各國增加貨幣供應，資金流入香港，而內地人對港樓依舊情有獨鍾，「香港實際上是一國兩制，走資本主義制度，產權保障和交易安全度大很多，價格透明度高很多，資金可以自由兌換，內地富起來的人仍想在香港擁有物業。」

施永青認為，香港的樓價還有機會上升。（資料圖片）

真正贏錢的人 要反潮流時贏錢

2020年是不尋常的一年，各類資產劇烈波動，股市卻與疫情脫節，以「宅經濟」為首的新經濟股大幅跑贏大市，至近日出現疫苗利好消息，部分資金才換馬舊經濟。

對於明年資產走勢的預測，施永青說，環球經濟有太多變數，難評明年看好甚麼資產，唯一確定是美國國力將由高峰回落，拜登上場亦無法扭轉美國局勢分化，亦難解決美國債務及貧富懸殊問題，「所以美國會末落，過程中有反覆，反覆過程會有波動，大趨勢是向下」。

要求年賺10%「不切實際」

在這背景下，施永青估計，大部分人資產在未來一段時間會不斷蒸發，指今年投資者跟紅頂白買科技股，回報還算可以，但並非每次可行，「真正贏錢的人，是反潮流時贏錢，你的錢才真係贏到」。

他指，大部分人覺得一年賺10%屬基本，形容這是「不切實際」，事實上是很多人年蝕10%以上。他以金管局投資過往回報（外匯基金自1994年的複合年度投資回報率為4.8%）為例，年均回報能跑贏金管局已很了不起。