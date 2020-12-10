山頂道8號傳拆售　特色戶呎價逾14萬　資本策略：較傾向放租

由資本策略地產（0497）及豐泰地產共同持有的山頂道8號住宅項目，將近完成翻新工程。近日有報道指，項目正醞釀於市場上拆售，個別意向呎價高逾14萬元。而資本策略地產執行董事方文彬回覆本報查詢時指，暫時未有拆售計劃，並指目前整體經濟市況欠理想，並非合適放售時機，較傾向將項目作放租用途。

翻新工程近完成 成本貴過全新樓

方氏指出，山頂道8號的翻新工程已完成約九成，歷時約4至5年，他未有透露翻新費用，但指所涉成本較全新樓更高。他解釋，因項目目前有其他小業主居住，為免影響住戶，每次進行工程也要較一般情況多一倍人手，即人工雙倍計。

山頂道8號翻新工程已經完成約九成。（相片由中原提供）

有市場人士指，發展商已為部分單位訂下意向價，包括面積逾4,200平方呎的中層相連戶，意向價為5億元，呎價逾11萬元。而低層花園三層複式戶，面積逾5,200平方呎，連逾3,700平方呎花園，則叫價7.5億元，呎價逾14萬元。

資策夥拍豐泰五年前斥逾18億購入

翻查資料，山頂道8號住宅項目前身為欣怡居，由台灣發展商百利大發展，在2004年落成，設有兩幢樓高10層的分層住宅，涉及34個分層戶、一座洋房及一籃子車位。

在2015年，資本策略地產夥拍豐泰地產投資，以18.25億元購入該項目的貨尾單位，涉及19個分層戶及一幢洋房，並包括33個私家車位及5個電單車位，共涉及物業七成業權。隨後發展商在2016年底預計，將斥資3億至4億元作翻新。

目前為止，本港呎價最貴的分層戶仍然是山頂MOUNT NICHOLSON 第3期的12樓C、D室，於2017年售出，成交呎價約13.2萬元。