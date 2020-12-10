新冠肺炎｜葵盛西邨爆疫　同區新葵芳花園業主即減4%至612萬沽貨

第四波疫情持續嚴峻，其中葵盛西邨第8座暫累錄22宗確診個案，成為「疫廈」，更有傳要「封邨」，有居民收拾細軟，離邨避疫。而同區的二手私樓有業主見疫情惡化「腳軟」，急急減價賣樓離場。

爆疫後即減價26萬沽貨

葵盛西邨最早在過去周日（6日）開始爆疫，據美聯物業市務經理李承德表示，與葵盛西邨屬同區的新葵芳花園，有B座低層6室的業主，見疫情反覆，不感樂觀，原本一直以叫價638萬元放售單位，爆疫後減價26萬或4%，昨日以612萬元沽出單位，以面積408平方呎，成交呎價1.5萬元。參考同類單位於今年年中的造價約639萬元。

上址原業主於2008年以190.8萬元買入單位，持貨12年，帳面仍大賺421.2萬元或兩倍。現時新葵芳花園有約4至5個放盤，叫價約595萬至650萬元。

李承德指，葵盛西邨附近的私樓不算多，其中一個為月海灣，僅兩座，放盤量不算多，暫時未見受影響。目前月海灣約有3個放盤，叫價由600萬至715萬元不等。

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麗晶花園睇樓活動全面暫停

至於另一疫區、九龍灣麗晶花園第6座亦爆發感染，至少7人確診。有該區代理透露，現時麗晶花園已全面暫停睇樓活動，是「零睇樓」。

美聯助理區域經理黃遠基表示，麗晶花園暫有約30個二手放盤，涉事的第6座未有放盤，叫價由540萬至620萬元，平均呎價約1.4萬元。最平一伙為9座低層H室，面積407平方呎，叫價540萬元。屋苑本月暫錄一宗成交，為6座23樓E室，面積540平方呎，以730萬元成交，呎價近1.4萬元。11月份則錄4宗成交。