仲量聯行看淡本港豪宅前景　料明年租售價再挫一成

肺炎疫情帶來的連鎖影響下，仲量聯行香港主席曾煥平表示，今年豪宅物業全年樓價錄得8.2%跌幅，豪宅租金則下挫13.3%。疫情持續，內地買家未能來港，他預計，明年豪宅市場繼續受壓，料相關售價及租金需下挫5％至10%。

現時競投豪宅地「好易計錯數」

曾煥平補充指，發展商目前對豪宅地皮採保守態度，有財團甚至表明不傾向競投。個人認為發展該類地皮「好易計錯數」，「好難賣又賣好耐，唔似得中小型住宅，兩、三個星期就沽清。」他對豪宅前景不感樂觀。

曾煥平表示，發展商目前對豪宅地皮採保守態度，個別財團甚至表明不傾向競投豪宅地皮。（龔嘉盛攝）

中小型住宅樓價企硬 全年僅跌1%

不過，他又指，中小型住宅走勢保持平穩，全年僅跌1%，他解釋指，目前世界各地進行量化寬鬆措施，流動資金鬆動，故反修例風波及疫情下依然企硬。但他強調，市場最差的情況依然未出現，若經濟狀況轉差、疫情惡化及香港未有疫苗供應，中小型住宅依然會下跌，暫時預計該類物業明年價格下挫最多5%。

曾煥平籲為住宅撤辣 理順換樓鏈

而早前政府就非住宅物業「撤辣」，被問及當局應否進一步為住宅物業的「減辣」，曾氏認為是有需要的。他指，政府可放寬樓價1,000萬元或以上住宅物業的按揭成數，以理順換樓鏈，為市場降溫，否則二手市場根本難以與一手市場競爭，市民將繼續承受發展商訂下的高樓價。

而問到中環商業地王快將推出招標，他認為該幅地皮屬優質地塊，政府應要選擇一個好時機推出，若在市況相對差的情況以低價賣出，會是一種資源浪費。