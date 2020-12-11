恒地本木今售出8伙　佳兆業弦雅明首輪開賣53伙

恒地（0012）旗下佐敦單幢盤本木，今日（12日）下午3時發售12伙，據市場消息指，截止傍晚7時許，有約7個單位獲選購，集團預計套現逾7,400萬元。

截止晚上9時半，有約8個單位獲選購，當中包括1伙開放式、4伙一房戶及3伙兩房戶，其中兩房單位已全數獲認購，預計套現逾8,300萬元。

恒地營業（二）部總經理韓家輝表示，買家以本地客源為主，不少為投資客，正考慮本周末加推新價單。項目至今累售105伙，佔可發售單位116伙的91%，套現10.4億元。

韓家輝表示，考慮本周末加推新價單。（資料圖片）

今日開售單位，包括三伙開放式單位、6伙一房及3伙兩房，折實售價介乎約665.77萬至1,387.58萬元，折實呎價由24,603至27,175元。整批單位折實總值逾1.14億元。

↓本木示範單位及會所圖輯↓

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弦雅明賣53伙 累收約350票

至於佳兆業集團（1638）及宏達控股（8117）合資發展的長沙灣醫局街單幢盤弦雅，明日（12日）首輪銷售推售53伙。據市場消息指，項目累收約350票，超額認購約5.6倍。

明推售的53伙，包括26伙一房戶及27伙開放式戶，折實售價由385.13萬至617.18萬元，折實呎價由17,997元至21,748元。

另外兩伙招標單位為特色戶，分別是25樓A室及B室，面積分別為294及283平方呎，分別附設172及163平方呎天台。