多圖｜中半山複式戶開價1.43億　不容許睇樓兼要求低價售後租回

近月逾億元豪宅市場的買賣氣氛略回暖，有業主趁機提價，並設多項「特別要求」。中半山豪宅地利根德閣一個頂層複式連天台戶，於10月份曾以開價1.38億元推出拍賣，當時僅獲少數買家出價，終未到底價收回，但業主近日再調高開價500萬至1.43億元開拍。此外，該業主更不客許睇樓，及要求以較低的租金售後租回單位數個月。

逾億元物業 不准睇樓

上述豪宅物業為地利根德閣1座頂層複式單位連天台，實用面積約4,679平方呎，設有1,104平方呎的天台，周二（15日）推出拍賣，開價1.43億元，呎價約30,562元。據拍賣行的相片，豪宅物業設有內置樓梯貫穿上下兩層，而上層的大廳設有天窗，可引自然光入單位。

↓直擊地利根德閣連天台複式戶↓

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翻查資料，該物業在10月份已推出拍賣，開價1.38億元，當時獲兩組買家出價兩口至1.48億元，惟未到底價收回。

開價較12年前購入價高1.7倍

環亞拍賣區蘊聰表示，上述物業屬業主盤，業主不時會隨市況調整開價。他又指出，由於物業由業主自用，故不容許買家睇樓。而且業主要求交易後以較低的租金售後租回數個月，以方便換樓及清走傢具，故暫時僅接獲數組準買家查詢，反應一般。

據土地註冊處資料，上述物業由一間公司持有，於2008年12月以5,228萬元購入，即開價較購入價高出1.7倍或9,072萬元。