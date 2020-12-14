屋宇署10月批22份圖則　英皇般咸道項目獲批建單幢樓　涉逾10萬呎

屋宇署10月共批出22份建築圖則，其中港島8份、九龍7份及新界7份。上述批出的圖則包括9項住宅及商住發展、2項商業發展、4項工廠及工業發展，以及7項社區服務發展。

住宅項目方面，英皇國際（0163）收購的般咸道24至30號，獲批建一幢27層高住宅，住宅樓面約10.39萬平方呎。此外，內房青建國際（1240）收購的深水埗醫局街163至169號，獲批建一幢22層高商住樓宇，住宅樓面約3.02平方呎。

至於由華潤置地﹙1109﹚旗下贊善里1至4號，獲批建一幢23層高的商住大廈，提供約4.19萬平方呎。及百利保（0617）旗下金華街9至19號，獲批建一幢28層高的商住大廈，提供約4.11萬平方呎。

12項目獲准動工 涉203伙

獲准動工的建築工程項目則有12個，這些工程完成後將提供可作住宅用途的建築樓面面積共8.12萬平方呎，涉及單位203伙，非住宅用途的建築樓面面積達339.698萬平方呎。另外，該署亦接獲9個建築項目的上蓋工程動工通知。

屋宇署同時發出11份入伙紙，包括港島3份、九龍5份及新界3份。其中住宅用途的建築樓面面積有16.93萬平方呎，共393個單位；而非住宅用途的建築樓面面積則為43.48萬平方呎。