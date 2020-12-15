全球最貴街道｜英皇羅素街巨舖交吉3個月　免租借友好營業至聖誕

曾經是全球最貴商業街的銅鑼灣羅素街，在疫情下接連出現吉舖。屬「羅素街大地主」之一的英皇國際（0163），近日「破天荒」把街內已交吉約3個月的全幢巨舖物業「借用」予友好商戶營業至聖誕節檔期，分文不收。

LA PERLA五年前750萬承租 呎租858元

上述全幢舖位物業位於羅素街22至24號，由英皇持有，地下至4樓涉及總面積8,740平方呎，位置面向時代廣場，位置極佳。該物業原由意大利高檔內衣品牌LA PERLA在2015年以每月約750萬元承租，租約期5年，呎租高達858元。以該品牌一件價值約5,000元的內衣計，每月也要售出1,500件才能勉強夠交租。

隨著及後零售市況回落，至2017年4月起，該舖的每月租金已回落至500萬元，但商戶生意未見起色，遂將舖位放出市場求頂租。直至今年9月份，LA PERLA終正式遷出該舖位，隨後發展商將舖位圍板，貼上招租資料。

新商戶為法國珠寶腕錶公司

舖位交吉3個月後，終於本月中旬拆卸圍板，並獲新商戶進駐。舖名裝潢大致相若，僅門前店名更換為Sennet Frères。據悉該商戶為一家來自法國的珠寶及腕錶公司，曾製作20世紀銅鍍金琺瑯四明鐘。

張炳強：沒簽約、沒收取租金

英皇國際（0163）執行董事張炳強回覆本報表示，現時在上址營業的商戶為友好公司，以「借用」形式使用舖位，直至聖誕節檔期，沒有簽約，也沒有收取租金，因此不屬於短租個案，也並非正式長約。目前該舖同時正在招租，也有與其他商戶洽商中。

計及舖位已丟空約3個月，連同「借用」予友好，若以對上一份租約每月租金約750萬元計，期內涉及的租金收入逾2,250萬元。

代理：料屬試業部署 或有後續租約商討

中原工商舖董事總經理潘志明表示，過去多年從未見過類似情況，估計是業主一方難以找到租戶，最終轉陣讓商戶率先「試業」，畢竟目前租務市場中，商戶「牙力」較大，往往會爭取最有利條件。

張炳強表示，是次屬友好公司「借用」其舖位營業至聖誕節檔期。（黃舒慧攝）

潘志明又預計，「試業」完結後會有後續部署，若然生意情況不俗，相信業主與商戶會緊接商討長租約或短租約。他又認為，出現此現象主要是由於零售舖位「低潮期」持續太長，而業主一方也想避免街內太多吉舖，影響觀感。

據戴德梁行數字，銅鑼灣羅素街於2018年取代美國紐約第五大道上段，成為全球最貴商業街，當時其舖租為平均每年每平方呎2,671美元（當時匯率計約20,952港元）。

而目前英皇國際作為羅素街大地主之一，仍有其他舖位正在招租，包括羅素街8號英皇鐘錶珠寶中心地下1及2號舖，面積約3,367平方呎，該舖早前由英皇集團旗下珠寶鐘錶集團經營，作勞力士專門店，不過在今年年中已遷出。據悉，該舖目前以意向價約150萬元放租。