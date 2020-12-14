翠華中環旗艦店舊址丟吉9個月　業主轉陣一拆三招租　叫租19萬起

新冠肺炎疫情肆虐，零售食肆前景暗淡。鄰近中環蘭桂坊及蘇豪區、原由翠華餐廳承租近22年的中環威靈頓街4層逾8,000平方呎巨舖，交吉約9個月後一直無人問津，新近有消息指出該巨舖將會「一拆三」推出市場放租。其中貼近街道的地下及地庫舖位，意向月租約50萬元，不過有市場人士指出，目前市況相當惡劣，相信租金需要較意向價回落四成至30萬元或以下，才能夠獲新租戶承接，而目前一樓部分則叫租約19萬元。

高峰期巨舖月租達230萬

上述巨舖位於威靈頓街香港工商大廈地庫、地下、閣樓及1樓，翠華餐廳早於1998年起承租作為旗艦店，隨後十多年香港旅遊業發展蓬勃，該巨舖的月租在2014年更上升至驚人的230萬元。

不過及後香港零售市況經過數年的向下調整期，該巨舖的月租在2017年已大幅減租至130萬元，而直至今年3月份，翠華餐廳更決定把該旗艦店結業。

↓ 核心區翠華餐廳舖位相片 ↓

月租劈至80萬未獲承接 轉陣拆細招租

有市場消息表示，該巨舖業主在3月份時以每月約80萬元為該巨舖招租，雖然較高峰期回落65%，但一直未能獲單一租戶承接。

而目前該名業主近月再重新部署，通知地產代理把舖位「一拆三」出租，其中地下連地庫的位置，面積約4,081平方呎，意向月租約50萬元。至於閣樓及一樓的位置，面積同樣為2,040平方呎，意向月租分別為20萬元及19萬元。

代理料地舖連地庫月租需減至30萬才獲承接

有熟悉核心區舖位租務的代理表示，過去9個月該巨舖幾乎沒有收到租戶查詢，坦言「冇人問過」，令業主需要轉陣拆細推出。但目前業主的叫租依然較市價高，料依然難以吸引到市場租戶，又相信地舖及地庫部分需要減至每月30萬元或以下才獲承接。

翻查資料，目前中環區的舖位空置率相當嚴重，截至今年第4季，區內空置率高達18.3%，創歷來新高紀錄。

巨舖業主紛紛拆細招租

事實上，近年市場也有業主因未能出租大量樓面，而把巨舖分拆出租。如旺角家樂坊原由瑞典時裝品牌H&M租用地庫、地下及一樓，合共3層，其中地下全層、佔近兩萬平方呎舖面，在11月獲美國著名球鞋連鎖商Foot Locker承租，月租約200萬元。

而地庫部分合共面積約10,200平方呎，早前在11月也「一拆三」拆細推出招租，意向呎租80元，合共月租約81.6萬元。據知，部分舖位已獲食肆及家品店洽租至尾聲。廿