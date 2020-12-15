美聯：上月移民查詢較今年高峰回落近九成　英國仍是港人移民首選

過去一年，移民成為本港熱話。美聯移民顧問高級策略總監鄭天殷形容，2020年移民行業出現「峰迴路轉」的情況，移民相關查詢數字曾在5月飆升至逾800宗歷史高位水平，不過11月已回落88%至約100宗。

她解釋，7月澳洲公佈延長港人的臨時畢業及工作簽證，以及加拿大於11月宣佈明年起放寬港人移民途徑後，為港人申請永久居留權鋪路，故移民查詢數字不及5月。

鄭天殷表示2020年移民行業出現「峰迴路轉」的情況。（資料圖片）

查詢移民英國的人數 較年初大增近50%

至於移民地點方面，最多港人查詢移民的地區為英國，相較今年年初，大增近50%；其次為澳洲，升30%；加拿大則升近10%。鄭天殷續指，由於港人只需持有BNO，即可申請移居英國，亦幾乎沒有「移民監」以外的其他要求，故英國仍是大熱。

不過，亞洲地區則有近30%的跌幅，鄭天殷指，原因是港人多了其他的選擇。至於，歐洲國家查詢量與年初相比，升12%，因葡萄牙在今年第四季宣佈將取消透過購置房產移民到里斯本、波圖等主線城市的安排，故不少港人期望能趕上「尾班車」，透過買樓獲得另一重身份。

英國為最多港人查詢移民的地區。（資料圖片）

移民選擇增加 料未來整體移民查詢減半

移民取態方面，鄭天殷表示，「護照移民」的市民主要是專業或高收人士，他們希望盡快獲得另一重國籍，故不介意「用金錢換護照」。亦有部份港人考慮到移居海外後，未必能賺取與香港水平相若的薪酬，故先留港儲備資金，同時獲取另一國籍，待時機成熟後才移居當地。

特別今年受疫情影響，大部份領事館均有限度服務，部份國家甚至封關，使港人暫時不能登陸外國坐「移民監」。

有見及此，少部份財務狀況穩健而又移民意欲迫切的港人轉而選擇葡萄牙、瓦努阿圖等「移民監」要求低的國家，以盡快取得另一本護照。鄭天殷續指，有市民選擇轉移資產至葡萄牙，不少市民會將香港的物業加按套現，套現約300萬元，然後到葡萄牙購買物業移民，她坦言可獲3至4厘的租金回報。

此外，隨着多國宣佈放寬港人移民要求，鄭天殷相信，市民有更多選擇。她預料未來未必會如年中那般「一窩蜂」地申請移居海外，相反，他們或將放慢移民步伐，預計未來整體移民查詢減半。