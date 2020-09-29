美聯調查：英美澳加成移民首選　亞洲查詢比例急跌

近一年移民再度成為港人熱議話題！美聯移民顧問9月收到約300宗移民查詢，雖與去年同期相若，但較今年5月份的800宗歷史高位水平，明顯回落62.5%；機構亦比較今年6月及9月接獲的移民查詢，發現傾向移民往英、美、澳的意欲由15%大增至50%，反而亞洲地區的受歡迎程度遞減，由今年6月的60%，下跌至8月的20%，估計主要是屬意移民往台灣的意欲減少所致，而土耳其則成為「移民黑馬」，查詢人數大增一倍。

美聯移民顧問高級策略總監鄭天殷解釋，土耳其的移民門檻低，投資成本僅需要花費25萬美金（約195萬港元），最快6個月便可以獲得護照，更不需要在當地居住。加上，港人未必願意放棄香港的身份及工作，反而英、澳等地有規定居住年期，不少港人希望以金錢換取時間。

未來「移民不移居」將成主導

對於移民查詢數字回落，鄭天殷指，有部分持有BNO的客戶，因不屬於投資及技術移民，因此不計算入上述數字當中。該機構預料，不少港人開始憧憬「零成本」移民，對原本熱門移民地方造成衝擊，如台灣。加上大部分人未能符合移民國的長期居住要求，相信「移民不移居」將重新主導移民市場，料第四季移民數量陷入膠著狀態。

此外，針對移民理財方面，美聯金融集團營運及銷售發展董事梁柏基表示，過去幾個月，提取強制性公積金（MPF）數字達41億元，創歷史新高。他分析指，主因是由於退休因素（17.6%）帶動，與移民（1.1%）未必有太大直接關係。他提醒有意移民的市民，需及早審查自身的理財產品，如現有的強積金、保單等。

梁柏基建議，如果港人決定移民他國，可投資不同類型的金融產品。短期而言，受全球不明朗因素下，投資者的取態應較為審慎，偏向風險較低、回報穩定的短線投資，或是靈活性較高的長線投資，例如具有保證回報的短期儲蓄保險等。

他續指，中期及長期而言，疫情過去，經濟將重啟，而且全球央行正不斷量寬。因此可考慮由「新科技型」股票基金轉換成強調「內需板塊」的股票基金。