日出康城LP6本周六賣49伙　削1%折扣優惠　弦雅同日提價賣10伙

南豐集團旗下將軍澳日出康城LP6已屆現樓，發展商今日（15日）上載最新的銷售安排，於本周六（19日）推售49伙，當中29伙以價單形式發售，另外20伙以招標形式推售。招標日期由本周六至2021年3月22日。

該批單位最平一伙為5座66樓H室，實用面積305平方呎，價單售價885.2萬元。

發展商今日亦更新全部6張價單，取消即供及建築期付款辦法，改為120天即供及360天即供長成交期付款辦法。此外，發展商亦取消1%的「臉書頁面讚好折扣優惠」。

↓LP6特色戶圖輯↓

弦雅周六發售10伙 提價近5%

另外，佳兆業集團（1638）及宏達控股（8117）合資發展的長沙灣醫局街單幢盤弦雅，今日上載銷售安排，於本周六再推售10伙。折實售價由422.62萬至617.18萬元，折實呎價由19,087元至22,128元，有單位較上一批提價最多近5%。

發展商今日亦更改價單售價，提價1.9%至4.8%。其中，21樓D室由12月8日的526.5萬元，最新改為551.9萬元，加幅達4.8%。

銷售的單位包括4伙開放式戶及6伙一房戶。

本木特色戶呎價3.35萬沽 創呎價新高

而恒地（0012）旗下佐敦單幢盤本木，再錄特色戶沽出，創項目呎價新高。恒地營業（二）部總經理韓家輝表示，今透過招標售出23樓A1室特色戶，實用面積350平方呎，連275平方呎天台，成交價1,175.1萬元，成交呎價33,574元，打破昨（14日）呎價3萬元的記錄。

項目至今累沽110伙，佔可發售單位118伙的93%，套現10.8億元。