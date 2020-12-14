新盤戰報│本木特色戶招標售出　呎價3萬創項目新高　另周五賣9伙

恒地（0012）旗下佐敦單幢盤本木，上周五（11日）銷售後，發展商今日（14日）上載最新的銷售安排，於本周五（18日）發售9伙。另外，本木今日亦透過招標售出2樓A5室特色戶，面積490平方呎，連784平方呎平台，成交價為1,470萬元，成交呎價3萬元，創項目開售以來呎價新高。



整批單位折實總值8100萬

周五推售單位的房型包括3伙開放式單位、5伙1房戶及1伙2房戶。價單定價由673.6萬至1,457.4萬元，價單呎價由25,752元至30,219元。折實售價介乎666.864萬至1,442.826萬元，折實呎價由25,495元29,917元。整批單位定價總值約8,200萬元，折實總值約8,100萬元。

項目至今累售109伙，佔可發售單位118伙92%，集團套現10.7億元。

海日灣 II特色戶1750萬成交 呎價1.77元

另外，億京旗下海日灣 II 已屆現樓，據成交紀錄冊顯示，項目今日以招標形式售出1伙特色戶。

單位為11座地下E室，面積991平方呎，連1,001平方呎花園，屬三房一套間隔，成交價為1,750萬元，呎價約17,659元，買家採用「720天先住後付」付款計劃。