美聯儲維持利率不變　經絡：料H按實際按息挑戰1.5厘以下

美聯儲局宣布維持利率不變，即利率介乎0至0.25厘，符合市場預期，經絡按揭轉介首席副總裁曹德明認為，疫苗進展將成扭轉經濟局勢的關鍵，如一切順利，料經濟加快復甦。而美國未來仍以刺激經濟復甦為首要工作，持續推行寬鬆貨幣政策，料多國續跟隨，料環球以至香港的低息環境仍會維持一段較長的時間。

截至昨日（16日），香港銀行體系結餘上升至約4,575億港元，在全球「水浸」的情況下，資金將繼續流入本港的銀行體系，料銀行體系結餘仍會維持高水平。另一方面，本港銀行同業拆息（HIBOR）自今年6月初起逐漸回落，昨日一個月銀行同業拆息報0.28厘，相信未來拆息將再回落至0.2厘以下水平。

曹德明表示，低息環境對樓市發展會將續有支持作用，以現時一般銀行新造H按計劃H+1.35厘及昨日HIBOR計算，實際按息約為1.63厘，低於封頂息率2.5厘87點子。以貸款額400萬元為例子，承造按揭年期25年，新造H按計劃的每月供款比封頂息率減少1,702元或9.5%，全期利息開支則節省510,523元或36.9%，選用H按的客戶可因而受惠，料實際按息可挑戰1.5厘以下。

不過，曹氏提醒，現時本港正爆發第四波疫情，經濟前景仍未明朗，銀行因應風險管理，審批受疫情嚴重影響行業人士的高成數按揭申請時，或要求須通過壓力測試，有意置業人士入市前，應先計算自身供款能力，做好財務準備。