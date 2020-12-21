經絡：樓市仍穩健　料明年樓價最多升5%

今年新冠肺炎疫情肆虐全球。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，現時樓市仍然尚算穩健，未見大跌的危機。如明年疫情好轉，預料明年樓價有約3%至5%的升幅，而轉按宗數及金額將按年升最多10%。

曹德明續指，受市場剛性需求強勁、房屋供應不足、息口持續低企等利好因素，及寄望疫苗。他相信隨發展商重啟推盤步伐，令壓抑的購買力再度釋放。他預計明年樓花及現樓按揭宗數先見平穩後回升，全年樓花及現樓按年升約一成。

新批轉按貸款宗數按年跌56% 達7年新低

根據經絡按揭轉介研究部及金管局資料，今年首10月新批轉按貸款金額及宗數分別為536.5億元及14,812宗，比去年同期分別大跌58%及56%，宗數更達到7年新低。曹德明認為銀行逐步收緊轉按貸款，不過，他相信明年業主加按套現周轉、移民及小部份轉按由發展商高成數按揭轉按慳息的業主作支撐，料明年轉按宗數及金額將按年升5至10%。

此外，曹德明表示，如明年疫情止步，交投增加下，料使用高成數按揭入市的比例仍會維持較高水平，加上今年不少新盤買家選擇建築期付款方法，屆時承造按揭時亦會選擇以高成數按揭上會。

7成業主對供樓未有感到壓力

該行在今年訪問了670位受訪者，有關明年置業意向取態。有約7成的業主表示對現時供樓未有感到壓力。不過，在持有物業的受訪者中，有約6成表示來年的置業部署為靜觀其變，或先按兵不動，反映大部份市民對未來的置業部署較謹慎。

而就上一份施政報告未有對住宅物業減辣， 63.3%的受訪者對此感到失望，當中有29.1%受訪者認為政府應放寬置業稅收，而進一步放寬按揭成數亦達到26.7%，放寬壓力測試則有24.6%。

年內一個月拆息跌至0.1厘 成最多人投選樓按新聞

此外，該行亦舉行「十大樓按新聞選舉」。結果顯示，18%的受訪者認為「年內一個月拆息跌至0.1厘創逾十年低位」，為最多人投選的按揭新聞。其次「政府放寬非住宅雙倍印花稅」成第二位，佔整體16.2%。至於「第三季負資產新增個案按季增加近六成」則佔整體12.4%排名第三位。