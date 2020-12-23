啟德天寰複式戶4245萬成交　呎價逼近3萬

建灝地產集團旗下啟德天寰，剛以招標形式沽出一伙複式單位。成交單位為低座「星寰匯」1座5樓、6樓連天台Sky Villa B（Duplex）單位，面積1,439平方呎，四房兩套房間隔，連519平方呎平台，及內置樓梯直達285平方呎私人天台。單位是次連車位以4,245.05萬元成交，呎價2.95萬元。

天寰開售至今累沽813伙，連同車位銷售，合共套現逾99億元，佔全盤近99%單位。現時整個項目僅餘9伙待售，包括一伙為標準分層戶及8伙特色戶。

EIGHT KWAI FONG送連卡佛禮品卡

此外，由遠中集團發展的跑馬地單幢盤EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY，即日起至明年1月27日期間，在官網預先登記參觀樓盤，可獲價值300元的連卡佛禮品卡、以及貴賓接駁車服務。

嘉華國際送聖誕老人摺紙套裝

至於嘉華國際（0173）夥拍摺紙達人Kade Chan設計一系列聖誕老人摺紙套裝，由即日起凡到達「嘉峯匯K.SUMMIT」展覽廳或「嘉熙 SOLARIA」現樓參觀示範單位，均可獲贈摺紙套裝。