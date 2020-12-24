長實樓神趙國雄傳1.07億沽中半山雅賓利大廈　呎價近5.5萬雙破頂

日前山頂文輝道第2、4、6及8號住宅地以120億元批出，每呎樓面地價為46,272元，創歷來住宅官地呎價最貴紀錄。有樓神之稱的長實（1113）執行董事趙國雄最近亦沽貨，以1.07億元沽出三年前購入的中半山雅賓利大廈豪宅物業，成交呎價約54,928元，成交價及呎價均創大廈新高紀錄。

半年前推出放盤 叫價1.2億

市場消息透露，趙國雄新近以約1.07億元沽出中半山雅賓利大廈單位連兩個車位，較三年購入價帳面升值約1,020萬元或10%。

單位連租約出售 月租約13萬至14萬

該單位實用面積約1,948平方呎，市傳在半年前開始推出市場放售，叫價約1.2億元，直至本月初獲買家接洽，最終以約1.07億元易手，成交呎價約54,928元。是次單位連租約出售，目前每月收租約13萬至14萬元，新買家料可享1.45厘至1.57厘。

扣除稅款佣金支出料實際賺400萬

翻查資料，趙國雄在2017年3月份以9,430萬元購入上述單位連一個車位，同時以250萬元購入一個車位，合共入市金額為9,680萬元。當時分別支付了400.77萬元及21.25萬元的稅款。若計及買賣兩次的代理佣金共約197.5萬元，估計實際賺約400萬元。

雅賓利大廈屬區內著名豪宅，本身雲集不少名人富豪聚居，業主包括針織大王方鏗家族、維他奶創辦人羅桂祥的孫兒羅俊義等，而前政務司司長唐英年於05年亦以7,000萬元購入兩伙單位。