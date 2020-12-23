九倉120億奪山頂文輝道豪宅地　每呎樓面地價4.6萬　創紀錄新高

地政總署公布，上周截標的山頂文輝道第2、4、6及8號住宅地，以120億元批出，中標財團為九倉（0004）。以最高可建樓面約25.93萬平方呎計，每呎樓面地價為46,272元，較市場預期估值上限再高一成，創歷來住宅官地呎價最貴紀錄。

打破06年加列山道每呎地價紀錄

翻查資料，對上一個官地樓面呎價紀錄，為山頂加列山道12號地皮，於2006年底以拍賣形式推出，由新地以18億元高價投得，樓面呎價達42,196元。該地皮現已成為豪宅項目TWELVE PEAKS，最高成交呎價亦高見14.3萬元。

是次山頂文輝道第2、4、6及8號住宅地，地盤面積約13.49萬平方呎，為「一拆二」後面積較大的一幅，最高可建樓面約25.93萬平方呎，料可提供240伙住宅。早前市場預計，上述地皮樓面地價介乎每呎3萬至4.2萬元，即估值約77.8億至109億元。

賣地章程內並沒有針對項目最大上蓋面積、層數及高度的條款限制，但參考相關的分區計劃大綱圖，項目預計將興建約12層高的分層豪宅單位。項目發展期止於2027年3月31日。

此外，賣地章程又提到日後上述地皮中標財團，和分拆後另一幅地皮的買方，可共同向地政總署申請契約修訂，共用康樂設施、泊車位或其他相類似條款，以協助兩地皮作共同發展。

上周五接獲7份標書

上述文輝道第2、4、6及8號鄉郊建屋地段第1211號的住宅用地，上周五截標時共接獲7份標書，入標財團包括長實集團（1113）、新地（0016）、嘉華國際（0173）、恒地（0012）及九倉（0004），而嘉里建設（0683）夥拍信和置業（0083）、帝國集團及新世界（0017）以合組財團形式入標。此外，利福國際（1212）與內房中渝置地（1224）合資入標。

2018年收5份標書 流標收場

山頂文輝道第2、4、6、8、9及11號整幅用地，於2018年曾推出招標，當時市場估值高達約242億至404億元，樓面地價6萬至10萬元，該年10月份截標時共接獲5份標書，惟全部未達底價，最終被收回。

至今年9月底，發展局局長黃偉綸公布賣地計劃時，重推文輝道地皮，並決定「一拆二」推出，黃偉綸指該地皮規模拆細後，可讓更多發展商參與，又認為這個做法不會影響土地總體價值。而是次推出的文輝道2至8號地皮，屬兩幅之中面積較大一幅。