蔚藍灣畔特色戶減價5%至1168萬沽出　買家為時事評論員陳志豪

將軍澳蔚藍灣畔於聖誕平安夜期間，錄得一宗特色戶成交，為1座頂層單位，實用面積654平方呎，連558平方呎天台，三房連套房間隔，以1,168萬元易手，呎價17,859元。據知原業主早在2013年起已放售單位，當時連同毗連另一單位一併放售，惟叫價高於市價，故放售多年乏人問津。

放盤七年 平安夜減價5%易手

香港置業分區董事劉浩勤表示，原業主近月看淡後市，決意沽貨，在今年9月起將其中一伙調低至市價約1,240萬元放售，議價後終於昨日以1,168萬元易手，較今年9月叫價低72萬或5.8%。而原業主在2010年4月以558萬元購入上址，持貨逾10年，帳面仍大幅獲利610萬元，物業期內升值逾一倍。

據悉，新買家為香港青年時事評論員協會副主席陳志豪，陳氏為新民黨社區幹事，亦為河南省政協委員。

此外，香港置業行政總裁李志成表示，該行根據土地註冊處資料統計將軍澳區20個私人屋苑之成交表現，發現下半年至今（截至12月23日止）合共錄1,118宗二手住宅註冊，較上半年的1,032宗高出約8.3%。

慧安園下半年交投增九成

細分各屋苑下半年註冊量，20個屋苑中有12個屋苑註冊量已高出上半年水平，7個屋苑註冊量則仍較上半年為低，餘下一個屋苑持平。升幅表現較好的屋苑有慧安園，錄31宗註冊，較上半年的16宗高出約93.8%；君傲灣錄44宗註冊，較上半年的26宗高出約69.2%。下半年至今表現較差的屋苑，包括首都，錄36宗註冊，較上半年的66宗低約45.5%。

新都城錄166宗註冊佔最多

至於屋苑註冊量排名方面，新都城暫以166宗註冊居榜首，較上半年的120宗高出約38.3%；維景灣畔暫以133宗及將軍澳中心暫以106宗註冊，分別排第二及第三。