晶苑地產古洞北地申建527伙　歷史建築恩慈之家擬活化作會所

古洞北新發展區為本港其中一個計劃中的新發展區，政府昨公布，下季度將推出首幅位於古洞北的住宅地招標。而該區的土地持有人亦已密鑼緊鼓作部署。

洋房及分層住宅混合發展

據城規會資料，接獲晶苑地產申請，就古洞北燕崗村以南一幅綜合發展區用地申請發展為洋房及分層住宅混合發展，涉及49幢三層高洋房及478個分層單位，合共527伙。

申請地盤面積約16.58萬平方呎，分層住宅部分計劃以地積比率3倍發展，提供21.82萬平方呎，涉及三幢大廈；而洋房物業則以1.1倍發展，擬建49幢洋房，涉及10.24萬平方呎。項目總樓面面積約32.06萬平方呎，並提供145個車位。

二級歷史建築恩慈之家位於申請地點內

上述地盤位於燕崗村以南、粉嶺公路以北，同時包括提供福音戒毒及戒酒的二級歷史建築物恩慈之家，申請人計劃對該幢建築物進行保育工作，並改建為住宅會所。

據悉，上述地盤由羅氏針織後人羅樂風創辦的晶苑地產持有，兩年前亦曾提出住宅規劃申請，當時計劃興建兩幢14層高住宅，另建3座兩層高非住宅大廈，提供313個單位。