長情業主5500萬沽荃灣地舖　持貨43年勁賺三百倍

舖位市場未見明朗，有長情業主沽舖套現。荃灣著名食街路德圍一地舖，新近以約5,500萬元沽出，舖位業主持貨43年，帳面勁賺逾291倍。

據市場消息指，上述舖位為荃興徑10至18號地下7號舖，建築面積約630平方呎，位處單邊，早前叫價5,800萬元，新近以約5,500萬元易手，成交呎價約87,301元。原業主早於1977年以18.8萬元購入該舖位，持貨43年易手，帳面賺約5,481萬元，升值逾291倍。

目前該舖位劃分為7A、7B及7C共3間舖，其中A舖及C舖分別由醫務中心及電話配件店承租，月租約6.5萬及6.6萬元，租約期至明年6月底及4月底。而餘下的B舖則由甜品店以每月約5萬元租用，租約至2022年的5月底。以目前每月租金收入合共18.1萬元計算，舖位租金回報約3.9厘。

大埔道地舖1399萬沽 44年升值54倍

此外，深水埗亦錄長情業主出貨，該大埔道244至248號地下2A號舖，面積約1,000平方呎，以約1,399萬元易手，呎價13,990元。原業主於1976年以25.44萬元購入舖位，持貨約44年，帳面賺約1,373.56萬元或約54倍。該舖位由洗衣店以每月約2.6萬元承租，租約期至明年8月底。

盛滙商鋪基金管理創辦人及行政總裁李根興表示，過去一至兩年舖市先後遇上社會運動及新冠肺炎疫情，業主幾乎沒有一個沽舖的好時機，至上月底終於等到政府落實工商舖「撤辣」，市況稍為轉旺，一直等待沽舖的業主終可套現。他認為，該批長情業主或許看淡後市，但目前市場有意買舖的投資者，遠多於沽舖人士。