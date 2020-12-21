新冠肺炎｜時裝店重返銅鑼灣駱克道同一地舖　租金較10年前平7成

本港新冠肺炎疫情嚴峻，政府今日（21日）宣布將現有社交距離措施延長最少2個星期，包括晚市禁堂食，令近一年持續受壓的零售舖市雪上加霜。有代理指出，有時裝品牌趁租金回落，以約10餘萬元承租10年前曾經使用過的銅鑼灣駱克道地舖，惟是次租金較當時大幅下挫7成。

中原（工商舖）商舖部分區營業董事梁偉傑表示，時裝品牌maple新近進駐駱克道499號京都廣場地下4及5號舖，面積約2,157平方呎，月租僅約10餘萬元。

他指，maple於2010年初曾以43萬元承租同一舖位，今次重返進駐該舖，其租金大幅折讓約七成。而該舖於今年6月叫價約20.8萬元，今次成交租金較叫價折讓近五成。

銅鑼灣駱克道499號京都廣場地下4及5號舖。

7-Eleven 10.8萬租駱克道地舖 較25年前更低三成

此外，梁氏又指出，駱克道511號地舖，面積約1,000平方呎，獲連鎖便利店7-Eleven以每月約10.8萬元承租，平均呎租約108元，租約為3年。

上述舖位前租戶為鞋店，於2017年以約28萬元進駐，其後續租至今年屆滿遷出。而業主於今年6月在市場放租，叫價為每月約23萬元，其後該舖位更隨著市況變化而持續調整租金叫價水平。他又指，該舖位於1995年曾以月租約15萬元租出，即最新成交價比25年前更低約28%。