新盤戰報｜恒地藝里坊．2號周五賣12伙　福晟晟林增新年折扣優惠

恒地（0012）旗下西營盤藝里坊．2號上年9月推售至今累沽165伙，佔可發售單位86%。發展商剛加推6號價單，涉28伙。發展商指，個別單位售價輕微提價1至2%。同時，發展商亦上載銷售安排，於本周五（8日）發售12伙。

恒基物業代理有限公司營業（二）部總經理韓家輝表示，6號價單的戶型包括26伙一房戶及2伙兩房戶，其中3伙為一房平台特色戶，價單定價由723.5萬至1,265萬元，價單呎價由27,948元至33,390元，折實售價由694.56萬至1,214.4萬元，折實呎價由26,830元至32,054元。 28伙單位總值約2.35億元，折實總值約2.25億元。

至於本周五推售的12伙，包括11伙一房戶及1伙兩房戶，折實售價由694.56萬至1,202.9萬元，折實呎價由26,830元至31,622元，12伙折實總值約9,543萬元。

晟林增新年折扣優惠 最多可獲4.5%優惠

內房福晟國際（0627）旗下單幢盤何文田晟林今日（4日）更新價單，新增「新年特別優惠」，凡購買指定單位，可獲2.5%至4.5%折扣優惠。

項目提供最高折扣優惠4.5%的單位為2樓C室及10樓D室，面積分別是362平方呎及400平方呎，售價分別為1,339.7萬及1,336.3萬元，計及「早買早享受」折扣及卓越印花稅優惠，共25.5%折扣後，單位折實售約998萬及996萬元，呎價約37,008元及33,408元。

項目至2019年推售至今，暫沽21伙。項目涉79伙，標準單位由一房至兩房戶，面積由260至419平方呎。

示位直擊｜上源洋房設3幢Executive House 全屬五套房間隔

萬科香港旗下屯門上源洋房系列The Manor by Le Pont，共涉30間獨立洋房。早前發展商已公開17號洋房（Premium House）的示範單位，今日再公開33號示範洋房。

洋房設3幢Executive House，屬五套房間隔，面積達4,860平方呎，前後花園為1,876平方呎至2,855平方呎，連763平方呎天台及278平方呎平台，而其中33號洋房，則被改造成三套房。