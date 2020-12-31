樓市年結｜新盤三大奇則　單幢盤現分離平台　洋房特設地下空間？

為遷就地形及用盡空間，近年新盤開則千奇百趣，鋸齒則、米奇則、螃蟹則，應有盡有。雖說今年推出的新盤數量較往年少，但本報亦細選出三個奇則，有包括有洋房地庫設有居室、有新盤將單位與露台分開及「地庫層」設有住宅等。

一、屯門瑧譽之「獨立居室」

保利置業（0119）旗下青山灣低密度洋房項目瑧譽，提供22幢洋房，面積由4,153至9,158平方呎，其中19間洋房「內有乾坤」，設有本港極少見的地下「獨立居室」。

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該居室位於洋房對出花園下面的地庫層（Basement），與停車場及車路同一水平，間隔有開放式或一房，面積由470至650平方呎，比市場上不少獨立分層單位更大。每伙居室與相應之洋房需靠外置的樓梯通往，私隱度奇高。

但別以為是外國那種密室，瑧譽的居室內設窗戶，亦包含開放式廚房及浴室，發展商指業主可按個人喜好將其用作影音室、健身室、茗茶室等。發展商已於11月底推出其中9幢洋房招標。

二、長沙灣弦雅之「分離平台戶」

至於由佳兆業集團（1638）及宏達控股（8117）發展的長沙灣單幢盤弦雅，提供95伙，一律為開放式及一房，面積由189至294平方呎，一梯5伙。其中E單位重現鑽石形廳設計，已甚吸晴，但原來3樓B室更「離奇」。

據樓書，3樓B室面積285平方呎，其附設的236平方呎平台，原來並非毗連單位，而是位於單位的南面，與A室較為接近。住戶從B單位走到自己的平台，需經過長長走廊，不單要經A室門口，沿路一共要打開5道門，即來回一轉要開門10次，出入甚為不便。同層同樣連平台的A及E室，則沒有此問題。

三、屯門帝御之「地庫樓層」

屯門青山公路帝御系列，由香港小輪（050）及帝國集團發展，涉三期規模頗大，由於項目位處之地勢不平，故第一期帝御．金灣的第3座最低一層為「地庫層」，即地面對落一層，涉及16伙，面積由185至442平方呎，連31至226平方呎花園。

據樓書的橫截面圖，由於屋苑私家路水平比地庫層還要高，發展商以牆身將兩者分隔，以免單位直接望車路，故單位景觀料望公共走廊或花糟。

而項目第二期帝御．星濤亦有同樣設計，在第2座的「地庫層」設8伙，單位面積則由200至393平方呎，連117至210平方呎花園。不過，是次單位與項目的園林地區同一水平，料景觀較佳。