今年新盤潛在供應3.7萬伙　分布三大重點區　鐵路盤多達11個　

去年肺炎疫情嚴竣，發展商減慢推盤步伐，料項目將順延至今年登場。據利嘉閣地產研究部指，今年的一手私樓潛在供應（全新盤）將達36,919伙，涉及109個項目，較去年的32,310伙增加14.3%，連續九年超過3萬伙水平。其中，元朗、西貢（包括日出康城）及沙田將成今年的新盤焦點區分；而備受追捧的「鐵路盤」今年有多達11個，分佈於7個港鐵站，涉及13,133伙供應，全港新盤總數達35.6%。

圖為今年主要發展商可推售項目資料及伙數。（利嘉閣提供）

上述3.7萬伙是指條件較成熟，有機會於年內應市的總伙數，惟實際推售數量，需視乎發展商的部署及分拆期數而定，初步估計實際推盤量約為兩萬伙。

元朗、西貢、沙田成供應鐵三角

按地區劃分，今年供應集中新界區，共涉32個項目，單位總數達18,519伙，佔2021年整體供應達50.2%。當中又以元朗、西貢及沙田區佔最多，合計已有15,808伙，佔全港比例逾四成（42.8%）。

元朗區主要受惠5個分別逾千伙的大型項目支持，包括今年涉及伙數最多的西鐵錦上路站項目一期，有2,200伙，其次為天水圍天榮站上蓋項目的1,938伙，整個元朗合共10個項目、提供8,827伙，成為全港潛在供應量最多的分區。

新地旗下元朗站上蓋項目。（黃舒慧攝）

至於西貢區（包括日出康城）今年則有4個項目，焦點分別是嘉華及信置等財團合作的日出康城11期、以及九龍建業的石角路項目，分別提供1,880伙及1,556伙，致整個西貢區有4,332伙潛在新盤，為全港第三多供應的分區。

至於沙田區年內亦有5個項目料可應市，共計有2,649伙，包括中洲置業的坳背灣街項目，涉及1,335伙，以及新世界（0017）夥拍港鐵的柏傲莊 III 的892伙。

新世界（0017）夥拍港鐵的柏傲莊 I 及 II 去年已推售及近沽清。

九龍城有25個項目待推 選擇最多

九龍區方面，今年潛在可售私樓項目共38個，單位總數達12,603伙，較去年初同區預測的8,185伙，激增54%。供應集中在九龍城及深水埗區，前者有啟德共8個項目，提供4,538伙，包括九龍區最大單一項目維港1號的1,059伙；後者則有長沙灣GRAND VICTORIA 3期合共1,437伙。

值得一提，九龍城今年有多達25個項目等候推出，是全港最多項目選擇的分區。

黃竹坑站上蓋三期 共涉2,600伙

至於港島區，今年有多達39個潛在項目有機會登場，項目數量為全港三大區中最多，不過，逾八成、即32個屬於200伙以下的小型新盤。年內最多供應來自南區，有3,196伙，焦點為黃竹坑站上蓋第1至第3期，合共2,600伙，佔全港島總供應的44.9%；另外，中西區為今年全港項目選擇第二多的分區，共20個項目；其中包括山頂獨立屋及半山低密度豪宅大廈等。

今年有望推出的鐵路盤，分布於7個鐵路沿線上蓋，包括日出康城的2,773伙；黃竹坑站的2,600伙，以及錦上路站一期的2,200伙等。

新地料成今年潛在推盤王

從發展商層面統計，信置（0083）今年共有9個項目，合計6,720個單位，成為今年單位伙數供應量最多的發展商，惟當中絕大部分均為合資項目。至於伙數次多的新地（0016）共有6,613伙，當中若以獨資項目計算（包括港鐵項目），有6,196伙，成為今年真正的潛在推盤王。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮初步預期，今年整體一手私宅全年買賣登記量有機會按年大升27%，至約1.9萬宗水平；買賣登記金額料達2,300億元，按年料漲逾33%。