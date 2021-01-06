買家曝光｜順豐創辦人王衛團隊4.9億掃東半山CENTRAL PEAK 3伙

新地（0016）旗下東半山司徒拔道18號豪宅CENTRAL PEAK，去年底沽出3伙億元大宅，新買家身份曝光，為順豐控股創辦人王衛及相關人士。CENTRAL PEAK至今暫沽5伙，全由內地超級富豪包攬。

據土地註冊處資料，該屋苑Alpex II 5樓Manor A室，以1.88億元沽出，新買家為鄧麗貞（TANG LAI CHING）。鄧麗貞與順豐創辦人王衛妻子同名，料為同一人。上述A室屬四房間隔，面積2,104平方呎，成交呎價約89,354元，成交價及呎價均為項目新高。

至於同層B室成交價1.76億元，新買家為王鎏桐（WONG LAU TUNG）。同為四房間隔，面積2,080平方呎，呎價84,615元。而Everex II 3樓Manor B室則以1.292億元成交，新買家為余楚媛（YU CHOR WOON CAROL）。單位屬三房間隔，面積1,665平方呎，呎價約77,598元。據悉，王鎏桐及余楚媛亦為王衛相關人士，其中余楚媛為順豐旗下部份子公司董事。

快遞行業首富 身家漲至2,400億

受惠疫情，物流業近一年需求大增，屬物流快遞行業龍頭的順豐創辦人王衛或相關人士，身家「疫市」暴漲。據「胡潤百富榜」發布的2020年中國富豪榜，現年50歲的王衛身家由前年1,300億元急增至2,400億元（人民幣），排名第四，僅次於阿里巴巴兼螞蟻集團創辦人馬雲、及騰訊創辦人馬化騰。

2010年王衛透過公司以3.5億元購入九龍塘喇沙利道55號屋地，及後建成獨立屋。（鄭子峰攝）

據了解，王衛以公司名義在港亦持有其他物業，如2010年以3.5億元購入九龍塘喇沙利道55號屋地，及後建成獨立屋。

與「重慶李嘉誠」為鄰

據成交紀錄冊資料，CENTRAL PEAK目前已招標售出共5伙大宅，套現合共8.296億元。除王衛團隊購入3伙外，其餘兩伙則由有「重慶李嘉誠」之稱、中渝置地（1224）主席張松橋及相關人士購入，涉額約3.364億元。

CENTRAL PEAK第一期共提供53伙分層大宅及特色戶，全數單位逾千呎，一律三至四房間隔。