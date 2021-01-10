本月7新盤提速應市　涉逾2650伙　MONACO、LP10成焦點

受疫情影響，發展商去年起放慢推盤步伐。粗略估計，市場至少18個住宅項目經已獲批預售樓花同意書（下稱預售），即可以隨時開售，但至今尚未推出。

MONACO成頭炮盤 LP10醞釀推售

踏入新一年，個別發展商率先重拾推盤步伐，保守估計約7個全新住宅項目可望於本月登場，涉及逾2,650伙。其中，會德豐地產旗下啟德MONACO，涉399伙，日前（8日）已公布首批80伙定價，折實均價22,669元，開放式戶折實最平596萬元起，成為今年第一個開價的全新盤，據知項目首日收票逾300張 ，超額認購約2.7倍。

而南豐及港鐵（066）旗下日出康城第十期LP10，涉893伙，提供兩至四房單位。去年12月獲批預售，正積極進行軟銷，發展商日前亦已預告，項目短期會上載樓書及開放示範單位，估計最快下周開價。

新地：瓏珀山冀盡快推出

至於信置旗下馬鞍山SILVERSANDS、香港小輪（050）夥帝國集團的屯門帝御‧嵐天，分別提供160伙及557伙，均於去年12月取得預售，信置早前曾表示，SILVERSANDS一旦取得預售便會隨即推售。

而新地（0016）旗下沙田多石街瓏珀山第一期，提供196伙，主打三、四房戶，去年8月獲批預售。新地副董事總經理雷霆去年底表示，待示範單位完工後，將盡快推出。

21 BORRETT ROAD兩年多前已取預售

最近上載樓書的長實（1113）旗下西半山豪宅項目21 BORRETT ROAD第1期，早於2018年9月已獲批預售，至今有逾兩年多，已屆現樓。項目提供115伙，最細單位亦逾2,000平方呎，全屬三、四房戶型。長實發言人早前表示，已接受買家預約到現樓參觀，再決定推售詳情。

另外，華懋集團旗下觀塘安達臣道首個新盤安峯，去年11月獲批預售，據知項目設4幢住宅大樓，提供334伙。去年有市場消息指，項目原計劃12月底推售。

事實上，市場上尚有不少新盤已獲批預售，但至今尚未推出，不排除有機會突擊登場。如恒地（012）旗下有元朗尚悅‧天城，提供16幢洋房，早於2018年10月已取得預售，同系亦有啟德沐泰街7號1期（479伙）可隨時推出。

而新地旗下則有屯門御海灣2期（406伙）、旺角太子道西195號（101伙）、北角海璇2B 2、3期（共351伙）及東半山CENTRAL PEAK 2期（53伙）等。