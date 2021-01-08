頭炮新盤｜啟德MONACO首批80伙折實均價22669元　開放式戶596萬起

今年頭炮新盤，會德豐地產旗下啟德MONACO於今日（8日）開價，首批價單涉及80伙，佔全盤399伙中的2成，戶型由開放式至三房戶，實用面積由280至762平方呎，售價由750.4萬至2,201.6萬元，呎價由25,619元至31,058元，平均呎價28,514元，折實平均呎價則為22,669元。

當中，入場單位為2B座3樓F室開放式戶，實用面積280平方呎，價單定價750.4萬元，以最高20.5%優惠計算，折實價為596.6萬元，折實呎價為21,307元；三房入場單位為2A座5樓A室，762平方呎，價單定價2,123萬元，折實價為1,687.8萬元，折實呎價為22,150元。

較同系OASIS KAI TAK首批貴12%

參考同區的新盤，同系的OASIS KAI TAK，2017年推出，首批折實均價20,225元，MONACO較之貴12%；而嘉華國際（0173）2019年11月推出的嘉峯匯，首批折實均價22,888元，MONACO與之相近。

至於二手方面，中海外（0688）旗下啟德一號上月錄3宗成交，平均成交呎價為21,200萬元，較之貴約7%。

會德豐以逾63億向海航購入地皮

項目位於沐泰街12號，為啟德1L區1號地皮，原由海航集團及旗下香港國際建投在2017年以55.297億元，不過後來在2019年會德豐地產以約63.59億元向海航集團買入該地皮，海航集團帳面賺約8億元或15%。項目每方呎樓面地價14,948元。

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