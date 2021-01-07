太古前大班簡基富9300萬統一中環歐士大廈業權　擬建銀座式商廈

太古地產（01972）前主席兼行政總裁簡基富旗下The Development Studio，積極進行市區收購，最新以9,300萬元購入中環舊樓歐士大廈地舖連閣樓，成功統一整幢大廈業權。項目計劃重建為一幢銀座式商廈，預計最快2022年底以樓花形式推出發售。

資料顯示，中環荷李活道15號歐士大廈一個舖位連閣樓，以9,300萬元易手，新買家為福凰有限公司（Lucky Phoenix Limited），公司董事包括太古地產前主席兼行政總裁簡基富KERR, KEITH GRAHAM、簡基富旗下The Development Studio的財務部主管鄭宇（CHENG, YUE），以及萬泰集團周國材（CHOW, KWOK CHOI PATRICK）。

至於該舖位原業主為Henry Chin Sheng Chong，料為香港中華總商會選任會董常勤生。他於1978年以105萬元購入上述舖位，持貨42年帳面升值約88倍。

上述財團組合在2019年起開始收購該幢大廈，先後斥資逾6億元收購該廈86.2%業權，尚餘一個舖位及住宅單位待收購。同年10月，財團向土地審裁處申請強拍程序。至去年11月已經以2,950萬元購入該住宅單位。計及最新購入的商舖物業，該財團已統一整幢大廈的業權，不用再進行強拍。

重建銀座式商廈 料最快2022年底樓花發售

The Development Studio投資部主管鄭冠麒回覆本報時表示，集團已成功統一上述大廈業權，待完成交易後，將會取消強拍申請。計劃將項目重建為一幢銀座式商廈，預計最快2022年底以樓花形式推出發售，惟重建詳情及投資額等資料暫未有實際數字。

資料顯示，歐士大廈地盤面積2,419平方呎，現為一幢1967年落成的商住物業，以地積比率15倍計算，可建樓面約3.6萬平方呎。

斥10.12億收購淺水灣道全幢豪宅

事實上，近年簡基富積極展開收購活動，如近月以10.12億元購入淺水灣道125號GULESTAN全幢豪宅物業，將與原業主合作發展重建，料未來以現樓形式推售。該幢豪宅於1965年入伙，提供一座大樓、涉及11個單位，實用面積由2,095至4,189平方呎。