弦雅下周一推5伙　折實售561萬起　日出康城LP6特色戶3280萬沽

佳兆業集團（1638）及宏達控股發展的長沙灣醫局街單幢盤弦雅，自上月開售至今累沽47伙，佔可發售單位58伙的81%。發展商今日上載新的銷售安排，於下周一（11日）推售5伙，面積由283至294平方呎，全屬一房戶。

價單定價由660.2萬至705.5萬元，價單呎價由22,456元至24,929元，以最高折扣優惠為15%計算，折實售價由561.17萬至599.68萬元，折實呎價由19,087元至21,190元。

此外，凡於今年2月1日當日或之前簽署臨約，購買一房指定物業，買家可額外獲1%折扣優惠。

日出康城LP6特色戶3280萬成交 均價約2.3萬元

南豐集團旗下日出康城第十期LP10有機會在本月開售，同系日出康城六期LP6於今日以招標形式售出1伙特色戶，涉及單位為3座66樓B室，面積1,400平方呎，連1,044平方呎天台，以3,280萬元成交，平均呎價為23,429元。

LP6於2018年開售至今，累售2,362伙，佔全盤2,392伙的約98.7%，套現約196.8億。項目在上月取得滿意紙後，隨即於推出最後49伙現樓特色戶，一個月內已售出19伙，項目現餘30伙待售。