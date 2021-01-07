長沙灣THE CAMPTON加推47伙　折實均價1.95萬

萬科香港旗下長沙灣THE CAMPTON，今日加推5號價單，涉47伙，總值約4億元。單位面積由272至761平方呎，以最高16%折扣優惠計算，折價售價由514.3萬至1,362.7萬元，折實呎價由17,737元至21,119元，折實平均呎價為19,511元，項目隨即於今日（7日）起開始接受認購意向登記，最快本月中推售。

折實均價較首批貴19%

是次售價較首張價單的折實均價的16,411元，提價約19%。萬科香港市場營銷與客戶關係部副總裁劉淑貞表示，價錢反映座向及景觀，是次單位位處較高層，部分單位可望海景，故定價合理。而價單售價由612.2萬至1,622.2萬元，呎價則由21,114元至25,140元。

THE CAMPTON位於福榮街201號。

開放式入場514萬 三房折實1349萬起

加推單位的戶型涵蓋10伙開放式單位、9伙一房戶、24伙兩房戶及4伙三房戶。開放式入場單位為12樓S室，面積272平方呎，折實價514.3萬元，折實呎價18,908元。三房入場單位為21樓A室，面積761平方呎，折實價1,349.8萬元，折實呎價17,737元。

是次價單提供3種付款方法，包括輕鬆建築期付款計劃（照售價減11%）、建築期一按付款計劃（照售價減9%）及建築期二按付款計劃（照售價減9%）。

萬科香港市場營銷與客戶關係部副總裁劉淑貞表示，是次價錢反映座向及景觀因素。

劉淑貞續指，將視乎收票情況再考慮會否加推單位。THE CAMPTON自上年推售至今累沽288伙，佔全盤467伙的62%，套現約24億元。項目預計關鍵日期為今年5月31日，樓花期約半年。

何文田項目最快今年中推售

此外，劉淑貞又指，集團旗下暫以推售餘貨為主，包括上源的特色單位及洋房、西營盤15 Western Street則以招標形式發售。至於集團旗下何文田自由道項目，最快今年中推售，涉約160伙，預計於2023年首季落成。