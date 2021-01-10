啟德MONACO原價加推80伙　折實入場費819萬起

會德豐地產旗下啟德MONACO，繼上周五（8日）推出首批80伙後，今日再加推80伙，實用面積由354至762平方呎，扣除最高20.5%折扣優惠計，折實售價由819.8萬至1,888.7萬元，折實呎價由21,975元至25,273元，折實平均呎價為23,710元。

第二張價單涉80伙，包括8個一房單位、24個兩房（開放式廚房）、15個兩房梗廚單位、12個三房單位（開放式廚房）、9個三房連儲物房單位，以及12個三房一套連工作間及洗手間單位。參考價單定價為1,031.1萬元至2,375.7萬元，呎價由27,640元至31,788元，平均呎價為29,822元。

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其中，最低呎價單位為第2A座3樓A室，屬三房，實用面積762平方呎，折實呎價21,975元， 折實售價1,674.5萬元；最低售價為第2A座8樓F室，屬一房，實用面積354平方呎，折實售819.8萬元，折實呎價23,158元。

暫錄逾1000個意向登記

參考上一張價單，折實平均呎價為22,669元。發展商指，撇除座向、景觀及樓層等因素，第二張價單屬原價加推，料可套現約12億元，折實價計即為約10億元。

MONACO兩張價單合共160伙，扣除各項折扣優惠後，平均呎價為23,239元。發展商指，未來都有機會調整定價，有一定加價空間。本周末首度開放示範單位予公眾參觀，暫錄逾4000人次。據知，項目暫錄得逾1,000個意向登記。