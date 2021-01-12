日出康城LP10七個示範單位曝光　最快日內開價｜多相

南豐及港鐵（066）合作的將軍澳日出康城第十期LP10，今日（12日）公布樓書，同時開放7個示範單位予傳媒預覽。南豐發展地產發展部及銷售部總經理盧子豪表示，最快24小時內公布價單，首批涉不少於179伙。

項目設7個示範單位

LP10的展覽廳分為兩層，佔地4.3萬平方呎，共提供7個示範單位，包含3個連裝修示範單位，及4個交樓標準示範單位、又稱「清水房」。並以2B座28樓D室、2A座28樓D室及1B座48樓A室、1A座48樓A室作為藍本。

↓2A座28樓D室，實用面積為645平方呎，原則兩房連套房儲物室↓

+ 6 + 6 + 6

↓2B座28樓D室，實用面積為486平方呎，兩房間隔↓

+ 3 + 3 + 3

↓1B座48樓A室，實用面積796平方呎，三房一套連儲物室↓

+ 4 + 4 + 4

↓2A座48樓C室，實用面積1,005平方呎，三房一套間隔↓

+ 10 + 10 + 10

據項目今日公布的樓書，LP10設有兩座住宅大樓，分為1座、2座，再細分A、B兩翼，共有893伙。戶型包含兩房至四房，標準單位面積由484至1,526平方呎。另設有特色戶，涉及62伙，面積由447至3,928平方呎。預計關鍵日期為2022年7月31日。

近4000呎複式五房大宅 全康城最大

項目的頂層複式特色戶共有9伙，其中兩伙面積大於3,000平方呎。當中，2A座58及59樓A室複式戶，面積3,928平方呎，面積屬日出康城區內最大，另連1,634平方呎天台、349平方呎平台及62平方呎梯屋，屬五房五套間隔。

發展商早前指，LP10的定價將參考同區的一、二手成交。盧子豪續指，對日出康城區有信心，同系的LP6上月至今暫沽19伙貨尾單位，平均呎價在1.9萬元以上。盧子豪續指，LP10的特色單位將主要以招標形式推售。至於該伙頂層五房特色戶，並沒有設意向價。