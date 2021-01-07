遠洋大嶼山項目南嶼嵩林上樓書　最大洋房逾8000呎　設高低兩座

踏入新一年，多個發展商部署推新盤，遠洋集團（3377）在本港首個低密度住宅項目，大嶼山「南嶼嵩林」（Mt. La Vie）昨上載樓書。項目位於大嶼山南岸長沙海沙徑7號，共涉6幢別墅。估計受項目位處地勢所限，地盤的形狀、以至洋房的開則甚為奇特。

項目的6幢別墅，面積由3,730至8,016平方呎，每幢均設有私家電梯、泳池、花園、天台及車庫或停車位。項目預計關鍵日期為2021年9月30日，樓花期約9個月。

面積最大8016呎 設高低兩座

參考樓書，面積最大為1號別墅，面積達8,016平方呎，附設2,069平方呎花園、1,552平方呎天台及1,198平方呎庭院等，屬四房四套間隔，並設高、低兩座，各樓高3層連天台。

全屋苑僅1及2號別墅設有高、低兩座，2號別墅面積7,581平方呎，連1,376平方呎天台及897平方呎庭院，其花園面積有3,060平方呎，較1號別墅大。

面積最細3730呎 三房三套房

其餘4幢別墅則為單幢別墅。面積最細為6號別墅，面積亦有3,730平方呎，連497平方呎花園、972平方呎花園及280平方呎陽台等，屬三房三套間隔。樓高3層，地下設車庫及睡房；1樓及2樓主為客廳、睡房及浴室；天台設有游泳池及天台。