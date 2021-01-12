名人沽貨｜中滔環保前主席徐湛滔　逾一億沽大圍洋房

去年初被追債逾3.5億元的中滔環保（1363）創辦人兼前主席徐湛滔，上月底以1.005億元沽出大圍樂豐一幢洋房。據土地註冊處資料，該樂豐一幢洋房，以1.005億元易手，呎價約26,722元，整幢洋房實用面積3,761平方呎，樓高三層，連花園及車房。

持貨14年帳面賺5250萬

上址原業主為銀徽有限公司（SILVER BADGE LIMITED），其公司董事包括徐湛滔（TSUI, CHAM TO）及徐慧敏（TSUI, WAI MAN）。前者與上市公司中滔環保創辦人兼前主席徐湛滔同名，料為同一人。二人於2006年以4,800萬元購入上址，是次易手帳面升值約5,250萬元或1.09倍。

翻查資料，徐湛滔為中滔環保創辦人之一，曾出任多個機構之要職，包括團結香港基金參事、香港廣東社團總會會長及常務會董、香港仁濟醫院董事局總理及顧問、港大教研基金會榮譽顧問等。

徐湛滔去年初被追債3.5億

不過，徐湛滔早前被指借貸逾3.1億元，至去年1月未有如期還款，遭兩公司入稟高院追討連利息共逾3.5億元的欠款。據土地註冊處資料，徐氏於2015年至2019年期間亦曾向財務公司就上述物業承造二按。

樂豐位於大埔公路沙田嶺段8623號，由麗新集團主席林建岳私人發展，由3座洋房組成，依山而建，以「花園大過屋」作賣點，最大的花園面積廣逾9,000平方呎。