買家曝光｜柬埔寨富豪家族7800萬購吳光正女婿白加道豪宅

會德豐主要股東吳光正女婿馬健能，上月以7,800萬元沽出山頂白加道51號Epworth Lodge單位，新買家身份曝光，為柬埔寨富豪家族成員陳松林，陳松林持有同一幢物業其他5個單位，市場估計陳氏已統一物業業權，有機會將項目重建。

據土地註冊處資料，山頂白加道51號Epworth Lodge低層2室，上月以7,800萬元易手，新買家為陳松林（TANDIJONO HOMAN SENTONI）。陳松林為柬埔寨富豪陳俊堅（TANDIJONO TONY）的兒子。陳俊堅涉足多項生意，包括柬埔寨總統航空、金邊賭場及香港「飛龍旅行社」。

統一物業業權 預計作重建

據悉，Epworth Lodge全幢合共6個單位，陳松林早已持有其中5個，連同上述最新成交，意味陳松林已統一整幢物業的業權，預計有機會重建項目。而是次成交單位實用面積約1,424平方呎，附有車位，以新成交價計算，呎價高達54,775元，成交價及呎價創項目新高價。

資料顯示，上述單位原業主馬健能（John Paul McLellan），於2004年以1,380萬元購入上址。馬健能為會德豐主要股東吳光正女婿，即連卡佛載思集團主席兼行政總裁吳宗恩丈夫。是次易手單位帳面升值約6,420萬元或4.65倍。