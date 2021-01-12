柴灣富明閣一籃子車位5100萬放售

去年11月底政府宣布撤銷非住宅物業的雙倍從價印花稅（DSD），市場放售車位個案增加，新近有私人投資者放售位於柴灣康平街6號富明閣一籃子車位，涉及43個車位，叫價5,100萬元，即平均每個車位售價119萬元。

新買家可拆售車位 但只供住戶購買及租用

利嘉閣（工商舖）地產聯席董事葉斐明表示，該批車位出租率100%，目前每月收租共約12萬元，以意向價計，回報率約2.8厘，業主傾向整批車位出售。他又指，新買家購入後可以拆售該批車位，但需要注意，只有該屋苑的住戶才有權購買及租用車位。

由於政府已「撤辣」，同樣被歸類為非住宅物業的車位市場，亦能受惠。若上述車位推出拆售，每個售價如低於200萬元或以下，所涉及的稅款僅需100元。

柴灣富明閣共43個車位推出放售，平均每個車位119萬元。

放售價較5年前購入價高近一倍

翻查資料，該批車位原由資深投資者「物流張」張順宜，在2014年9月以1,780萬元購入，不過他在2015年11月連同樓上13樓E室連天台單位，一併出售予現時的業主，成交價約2,600萬元。未計及該住宅單位的成本，是次意向價較五年前的購入價高出2,900萬元或96%。